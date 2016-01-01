Вход на официальный сайт

Онлайн-казино 1WIN
С 2016 года работает лицензионная игровая площадка 1Win, быстро завоевавшая популярность среди азартных игроков. Владельцем клуба является компания NextGen Development Labs Ltd, а ресурс работает под лицензией Кюрасао №8048/JAZ. Платформа предлагает своим игрокам доступ к 13 107 разработкам таких компаний как Nolimit City, Red Tiger Gaming, NetEnt и других известных вендоров.
Ресурс славится щедростью бонусной программы, предлагая 500% бонуса и постоянные поощрения для активных участников. Среди игроков разыгрывается до 10 000 000$ в регулярных турнирах. Оценить привилегии онлайн-казино 1Вин можно прочитав многочисленные положительные отзывы азартных игроков или самостоятельно зарегистрировавшись на сайте.
Как выглядит сайт казино?
Кроссплатформенный сайт One Win отлично работает на любом девайсе. Игрокам предлагается простейшая навигация, с которой разберется даже пользователь, не имеющий опыта ставок. Все ключевые разделы сгруппированы вверху главной страницы, а чуть ниже находятся баннеры с актуальными бонусами.
На основной странице есть информация о джекпоте, кнопки перевода языка официального сайта и ссылки на скачивание софта. В футере пользователи найдут правила, условия бонусов, данные о владельце онлайн-клуба и условия партнерской программы. Игрокам предлагается защита личной информации и постоянное улучшение качества услуг. К ставкам на сайте допускаются только игроки, которые достигли 18 лет, а подтвердить свой возраст посетители должны будут пройдя верификацию и предоставив документы администрации клуба.
Вход на сайт в случае блокировки
Если онлайн-казино 1Вин заблокировано или работает некорректно, стоит воспользоваться актуальным зеркалом, которое можно найти через саппорт и в открытых источниках. Реплика полностью повторяет навигацию, сохраняет весь функционал и доступ к учетной записи пользователя. Игрокам не нужно регистрироваться повторно, а достаточно войти в аккаунт.
Бонусы для новичков и активных игроков
Онлайн-казино 1Win демонстрирует высокую лояльность к своим игрокам, предлагая разнообразные бонусы. Зарегистрированные пользователи могут рассчитывать на следующие виды вознаграждений:
- Приветственный бонус — подарок, который доступен сразу после регистрации и первого пополнения баланса:
- Фриспины — бесплатные вращения для Zeus The Thunderer Deluxe, Reveal The Kraken, Wild Phoenix Rises, Dragon's Lucky 25, Wild Crowns или Great Ocean после первого пополнения счета;
- Кэшбэк — достигает 30%, в зависимости от суммы ставок, проигранных за предыдущую неделю;
- Промокоды — специальные коды, которые можно активировать для получения дополнительных бонусов и уникальных предложений.
1Win casino предлагает также участие в программе для VIP-клиентов и регулярные турниры, позволяющие соревноваться за щедрые призы. Вот некоторые ключевые особенности программы лояльности и турниров:
- Уровни привилегий;
- Персональный менеджер;
- Персонализированные бонусы;
- Ежедневные и еженедельные турниры;
- Лидерборды;
- Специальные акции и турниры.
Участвуя в VIP-программах и турнирах, пользователи 1Win получают не только материальные призы и бонусы, но и возможность испытать азарт соревнования с другими игроками, что добавляет игре дополнительный интерес и адреналин.
Онлайн-казино
Коллекцию азартных игр One Win представляют 111 всемирно известных брендов. В ассортименте игроки найдут:
- Классические и современные слоты. Это игры, которые функционируют на барабанах и выплатных линиях, а чтобы одержать победу, необходимо собрать последовательность из одинаковых иконок. Тематика слотов разнообразная: от фруктовых и карточных до поиска сокровищ и космических баталий. Игрокам предлагаются новинки, сиквелы, слоты с трехмерной графикой и уникальными опциями.
- Карты и настольные игры. В данной категории игроки найдут рулетки, покер, баккара, блэкджек и другие известные игры, представленные как в классической версии, так и современных вариациях. Гостям клуба предлагается запускать любимые игры как в ручном режиме, так и автоматическом. Коллекция постоянно пополняется новинками и гости смогут выбирать софт с уникальными опциями.
- Лайв казино. Данный режим позволяет игрокам сыграть с профессиональным живым ведущим, однако игра запускается только после авторизации и пополнения счета. За действиями дилера можно следить по видеосвязи, а для общения можно использовать живой чат.
- Крэш-игры. Это отдельная категория разработок, которые отличаются взрывной механикой, простейшими правилами и сдержанным оформлением. Ключевая суть таких игр — успеть забрать ставку, пока главный объект еще находится в пределах игрового поля. Среди самых известных игр данного типа — Авиатор, Джет Икс, Пилот.
Игры в коллекции имеют высокий процент возврата, который может достигать 98%. Автоматы Ван Вин имеют широкий диапазон ставок, поэтому каждый игрок сможет выбрать для себя развлечение по бюджету и стратегии. Аппараты отличаются также:
- Наличием множителей, специальных символов;
- Бонусными играми, риск-раундами:
- Волатильностью, механиками.
Есть разделы «Нагретые» и «Популярные». Здесь игроки найдут не только топовые слоты, но и автоматы с наибольшим джекпотом. Имеется и поисковая строка, где можно указать название аппарата и быстро перейти к игре как на деньги, так и бесплатно. Режим запуска игры выбирается на превью игрового автомата. Демо-версия доступна в любое время, а режим с реальными выигрышами активируется только после входа в учетную запись и пополнения баланса.
Ставки на спорт
Помимо игр в онлайн-казино, игроки могут найти ставки на спортивные и киберспортивные события. Букмекерская контора 1Вин предлагает огромный выбор спортивных дисциплин (более 20 видов спорта), высокие коэффициенты и широкие линии даже на малоизвестные события.
На топовые встречи предлагается роспись из 25 маркетов, включая экзотические варианты, а игроки могут заключать пари типов ординар, экспресс или система. БК предусматривает бонусы для игроков, позволяет ставить на футбол, волейбол, хоккей и другие виды спорта. О самых ожидаемых событиях гостей обязательно уведомляют через электронную почту, а также путем ярких баннеров, которые расположены вверху главной страницы. Чтобы сделать ставку, игроку следует:
- Авторизоваться через логин и пароль в своем аккаунте 1Вин;
- Перейти в раздел со спортивными или киберспортивными событиями;
- Выбрать дисциплину и коэффициенты, совпадающие с прогнозом на исход матча;
- Добавить событие в купон и указать сумму пари;
- Дождаться завершения выбранного матча.
Если ставка игрока сыграла, он может запросить к выводу все полученные деньги или использовать их для дальнейших пари. Полученные средства отображаются в личном кабинете участника, а с правилами расчета можно ознакомиться в пользовательском соглашении.
Платежи в казино 1Win
Начать игру в режиме на деньги и запросить выплату выигрышей гости могут с любого устройства. Казино 1Вин моментально засчитывает депозиты на баланс игрока, а минимальная сумма, на которую можно пополнить счет — 1 доллар США. Казино предлагает проведение оплаты через:
- Apple Pay;
- Bitcoin;
- Ethereum;
- Payeer;
- Piastrix;
- Skrill;
- Tether;
- Visa;
- WebMoney.
Для проведения платежа посетителям нужно авторизоваться через логин и пароль, зайти в личный кабинет и в финансовом разделе заполнить анкету, указав тип платежа, метод перевода и сумму. Комиссии за пополнение и вывод не предусматриваются.
Минимальная сумма выплаты зависит от выбранного метода оплаты (от 5 до 25 долларов). Скорость перевода также зависит от способа транзакции и составляет: 3 дня для банковских карт, 24 часа для электронных методов оплаты и ~ 6 часов для криптовалютных операций.
Верификация аккаунта
Игрокам стоит не забыть верифицировать учетную запись, чтобы быстро вывести средства. Для этого достаточно заполнить раздел «Профиль», затем сделать скан или фото паспорта и отправить изображения на адрес, который укажет платформа в своем запросе. Среднее время проведения процедуры — около суток.
Помимо личной информации гостям 1Вин стоит не забыть подтвердить адрес электронной почты и контактный номер мобильного. Данную информацию нужно указать в личном кабинете, а затем вписать код (который придет на телефон) и перейти по ссылке (которую казино отправит на указанный адрес).
Ставки на слотах с мобильного
Казино 1Вин заботиться о том, чтобы игроки оставались онлайн в любое время и не привязывались к ПК. Посетителям, которые предпочитают ставки с телефона, предлагается 2 варианта доступа:
- Приложение. Гости могут загрузить и установить софт на смартфоны и планшеты с операционными системами Android или IOS. Ссылки для скачивания софта находятся в нижних разделах главной страницы, а игрокам достаточно следовать подсказкам на главной странице, чтобы скачать и установить ПО на свой девайс.
- Браузерная версия. Участникам достаточно открыть удобный браузер, вписать адрес казино в поисковике и зайти на сайт (или рабочее зеркало). Ничего скачивать на свое устройство не требуется, а страница полностью адаптируется под диагональ дисплея и ОС.
В отличие от мобильной версии, приложение не подлежит блокировке, позволяет играть в любой момент. Преимуществом же адаптивного режима является доступ к новинкам в любое время и отсутствие необходимости скачивать обновления. Для ставок с мобильного не нужно регистрироваться в One Win повторно, а нужно лишь войти в профиль, вписывая в форму авторизации свой логин и пароль.
Возникли вопросы?
На сайте Ван Вин без выходных и в круглосуточном режиме работает служба техподдержки, помогающая решать все затруднительные вопросы и разъясняющая правила игры и бонусов. Для обращения за помощью, гости могут использовать:
- По организационным вопросам — support@1win.social;
- Служба безопасности — security@1win.social;
- Live чат, расположенный на главной странице.
Саппорт отвечает игрокам на русском языке, поэтому никаких проблем с переводом не возникнет. В своих отзывах участники часто отмечают лояльность представителей службы технической поддержки и оперативность ответа, который нужно ожидать около 5 минут через чат или 24 часа через электронную почту.
FAQ
1. Кто может зарегистрироваться в 1Win?
Создать аккаунт в казино 1Win могут все совершеннолетние игроки, которые заполнили анкету на сайте и приняли пользовательское соглашение. Доступна также регистрация через соцсети: Google, VK, Telergam, mail.ru, Yandex, OK. Важно помнить, что мультиаккаунты запрещены, поэтому если игрок забыл данные для авторизации, их следует восстановить. Для входа нужно указывать только логин и пароль.
2. В казино есть скачиваемая версия для ПК?
Да, помимо приложений для IOS и Android, пользователям предлагается скачать программу для Windows. Ссылка для загрузки находится в нижней части главной страницы, а посетителям нужно только следовать инструкции, которая появится на экране.
3. Что делать, если я забыл свой пароль от входа?
Для восстановления данных в анкете авторизации имеется кнопка «Забыли пароль?». Она открывает форму, в которой нужно вписать e-mail, на который придет письмо с восстановлением пароля. Следуя подсказкам на экране игрокам остается создать новый пароль, чтобы получить доступ к своему аккаунту.
4. Сайт казино 1Win забанен, что делать?
Для обхода блокировки, ограничений работы, связанных с перегрузкой сервера или других неудобств, стоит перейти на рабочее зеркало Ван Вин. Реплика находится по другому доменному адресу и позволяет восстановить доступ к аккаунту, играм, платежам и бонусам.