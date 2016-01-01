Вход на официальный сайт

Ставки на спорт

Помимо игр в онлайн-казино, игроки могут найти ставки на спортивные и киберспортивные события. Букмекерская контора 1Вин предлагает огромный выбор спортивных дисциплин (более 20 видов спорта), высокие коэффициенты и широкие линии даже на малоизвестные события.

На топовые встречи предлагается роспись из 25 маркетов, включая экзотические варианты, а игроки могут заключать пари типов ординар, экспресс или система. БК предусматривает бонусы для игроков, позволяет ставить на футбол, волейбол, хоккей и другие виды спорта. О самых ожидаемых событиях гостей обязательно уведомляют через электронную почту, а также путем ярких баннеров, которые расположены вверху главной страницы. Чтобы сделать ставку, игроку следует:

Авторизоваться через логин и пароль в своем аккаунте 1Вин;

Перейти в раздел со спортивными или киберспортивными событиями;

Выбрать дисциплину и коэффициенты, совпадающие с прогнозом на исход матча;

Добавить событие в купон и указать сумму пари;

Дождаться завершения выбранного матча.

Если ставка игрока сыграла, он может запросить к выводу все полученные деньги или использовать их для дальнейших пари. Полученные средства отображаются в личном кабинете участника, а с правилами расчета можно ознакомиться в пользовательском соглашении.

Платежи в казино 1Win

Начать игру в режиме на деньги и запросить выплату выигрышей гости могут с любого устройства. Казино 1Вин моментально засчитывает депозиты на баланс игрока, а минимальная сумма, на которую можно пополнить счет — 1 доллар США. Казино предлагает проведение оплаты через:

Apple Pay;

Bitcoin;

Ethereum;

Payeer;

Piastrix;

Skrill;

Tether;

Visa;

WebMoney.

Для проведения платежа посетителям нужно авторизоваться через логин и пароль, зайти в личный кабинет и в финансовом разделе заполнить анкету, указав тип платежа, метод перевода и сумму. Комиссии за пополнение и вывод не предусматриваются.

Минимальная сумма выплаты зависит от выбранного метода оплаты (от 5 до 25 долларов). Скорость перевода также зависит от способа транзакции и составляет: 3 дня для банковских карт, 24 часа для электронных методов оплаты и ~ 6 часов для криптовалютных операций.

Верификация аккаунта

Игрокам стоит не забыть верифицировать учетную запись, чтобы быстро вывести средства. Для этого достаточно заполнить раздел «Профиль», затем сделать скан или фото паспорта и отправить изображения на адрес, который укажет платформа в своем запросе. Среднее время проведения процедуры — около суток.

Помимо личной информации гостям 1Вин стоит не забыть подтвердить адрес электронной почты и контактный номер мобильного. Данную информацию нужно указать в личном кабинете, а затем вписать код (который придет на телефон) и перейти по ссылке (которую казино отправит на указанный адрес).

Ставки на слотах с мобильного

Казино 1Вин заботиться о том, чтобы игроки оставались онлайн в любое время и не привязывались к ПК. Посетителям, которые предпочитают ставки с телефона, предлагается 2 варианта доступа:

Приложение. Гости могут загрузить и установить софт на смартфоны и планшеты с операционными системами Android или IOS. Ссылки для скачивания софта находятся в нижних разделах главной страницы, а игрокам достаточно следовать подсказкам на главной странице, чтобы скачать и установить ПО на свой девайс.

Браузерная версия. Участникам достаточно открыть удобный браузер, вписать адрес казино в поисковике и зайти на сайт (или рабочее зеркало). Ничего скачивать на свое устройство не требуется, а страница полностью адаптируется под диагональ дисплея и ОС.

В отличие от мобильной версии, приложение не подлежит блокировке, позволяет играть в любой момент. Преимуществом же адаптивного режима является доступ к новинкам в любое время и отсутствие необходимости скачивать обновления. Для ставок с мобильного не нужно регистрироваться в One Win повторно, а нужно лишь войти в профиль, вписывая в форму авторизации свой логин и пароль.

Возникли вопросы?

На сайте Ван Вин без выходных и в круглосуточном режиме работает служба техподдержки, помогающая решать все затруднительные вопросы и разъясняющая правила игры и бонусов. Для обращения за помощью, гости могут использовать:

По организационным вопросам — support@1win.social;

Служба безопасности — security@1win.social;

Live чат, расположенный на главной странице.

Саппорт отвечает игрокам на русском языке, поэтому никаких проблем с переводом не возникнет. В своих отзывах участники часто отмечают лояльность представителей службы технической поддержки и оперативность ответа, который нужно ожидать около 5 минут через чат или 24 часа через электронную почту.